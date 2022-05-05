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الأمم المتحدة: احتفاظ «حزب الله» بقدرات عسكرية مصدر قلق بالغ
أنطونيو جوتيريش
6 مايو 2022 02:09

نيويورك (وكالات)

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن احتفاظ ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارجة عن سيطرة الحكومة اللبنانية لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ.
وحث جوتيريش في تقرير جديد إلى مجلس الأمن، السلطات اللبنانية على تكثيف مساعيها لاحتكار حيازة السلاح واحتكار استخدام القوة في جميع أنحاء أراضيها.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في لبنان يوم 15 مايو، وحث على تشكيل سريع للحكومة بعد إجراء الانتخابات النيابية ما يمنح الأولوية لتنفيذ إصلاحات تعالج أزمات البلاد المتعددة.
وأضاف: «إن الاستقطاب السياسي في البلاد قد تعمق وأن الشعب اللبناني يصارع يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية الجوهرية»، مشيرا إلى «الاحتجاجات المتكررة في جميع أنحاء البلاد والتي أثارها إحباط عام من الوضع السياسي والأزمة الاقتصادية والمالية».
ويتنافس في انتخابات 15 مايو في المجموع 103 قوائم تضم 1044 مرشحا لمقاعد الهيئة التشريعية المشكلة من 128 مقعدا، والتي تنقسم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. وأشار جوتيريش إلى أن المقترحات المقدمة خلال العامين الماضيين بشأن حصة النساء لا تزال معلقة في المجلس النيابي.

أنطونيو جوتيريش
لبنان
حزب الله
الأمم المتحدة
الحكومة اللبنانية
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