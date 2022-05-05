بريطانيا: الهدنة في اليمن خطوة نحو السلام

عدن (الاتحاد)

أكد السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم أمس، دعم بلاده للهدنة في اليمن، واعتبرها فرصة لتخفيف المعاناة وخطوة قيمة نحو السلام.

وقال أبونهايم بتغريدة على تويتر: إن «بلاده تنضم إلى الدعوات الدولية لجميع الأطراف للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالهدنة، بما في ذلك تخفيف سنوات من الظروف الشبيهة بالحصار التي خلقت كارثة إنسانية لمئات الآلاف من الأشخاص في تعز وحولها وإعادة فتح مطار صنعاء». وأضاف: «من الضروري أن تتحرك الأطراف بسرعة في تنفيذ التزاماتها بما يخدم مصالح الشعب اليمني». وكانت القائمة بأعمال السفير الأميركي في اليمن كاثي ويستلي قد عبّرت أمس الأول، عن دعم بلادها القوي للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، داعيةً جميع الأطراف إلى الالتزام بها.

وقالت ويستلي في رسالة نشرها حساب السفارة الأميركية باليمن على «تويتر» إن «الهدنة فرصة لتخفيف المعاناة وخطوة مهمة لجهود السلام».