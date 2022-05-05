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ميليشيات الحوثي تقتل مسناً وتلقي جثته في بئر مياه
عناصر حوثية (أرشيفية)
6 مايو 2022 02:08

صنعاء (وكالات)

عُثر أمس، على جثة رجل مسن قُتل بالرصاص، بعد أيام من اختطافه من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة عمران، شمالي شرق اليمن.
وأفادت مصادر محلية بأن المسن «حزام القشيري» عُثر عليه مقتولاً بعدة طلقات بعد أسبوع من قيام الميليشيات الإرهابية باختطافه من منزله.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات، بعد أن قتلت المسن قامت برمي جثته في بئر للمياه.
وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية اختطفت «القشيري» الأحد الماضي، وثم أنكرت عملية الاختطاف، عقب عملية بحث متواصل قام بها أبناؤه، حتى العثور عليه أمس، في بئر للمياه مقتولاً.

اليمن
ميليشيات الحوثي
عمران خان
محافظة عمران
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