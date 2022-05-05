اليمن يطالب بتحرك دولي جاد لردع انتهاكات «الحوثي»

عدن (الاتحاد)

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانس جروندبرج، بالتحرك الجاد والحقيقي لردع الانتهاكات والخروقات الحوثية المستمرة والمتصاعدة للهدنة منذ اللحظات الأولى لدخولها حيز التنفيذ.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن مصدر حكومي مسؤول، القول بـ«تصاعد وتيرة الاعتداءات الحوثية السافرة التي بلغت ذروتها في استهداف إدارة أمن ‎تعز بالطيران المسير، أمس الأول، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم مدنيون وأضرار مادية وهلع بين الأطفال والأسر التي تحتفل بعيد الفطر في الحديقة المجاورة».

وأكد المصدر أن الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لجديتها في الضغط على ميليشيات الحوثي للاستجابة لجهود السلام.

وأشار إلى أن استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية وعدم احترامها للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ اللحظات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، وتنصلها عن تنفيذ الالتزامات القائمة بموجبها وفي مقدمتها رفع الحصار عن تعز، تمثل نهج وسلوك الميليشيات وداعميها في تقويض كل فرص السلام والحل السياسي للأزمة اليمنية.

كما شدد المصدر الحكومي، على ضرورة رفع الحصار بشكل فوري عن محافظة تعز بموجب بنود الهدنة.

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية حديقة «جاردن سيتي» ومبنى إدارة أمن تعز، بطائرة مسيرة وعدد من القذائف، والذي خلف 10 إصابات بين المدنيين، وحالة من الخوف والهلع بين الأطفال والنساء من مرتادي الحديقة.

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «قصف ميليشيات الحوثي للأحياء السكنية والمتنفسات العامة بمدينة تعز، لاغتيال الفرحة بعيد الفطر المبارك في ذروة الازدحام بالمناسبة، خرق سافر للهدنة الأممية، وتأكيد على استخفافها بأرواح المدنيين، وحقدها الدفين على أبناء المحافظة، واستهتارها بالمجتمع الدولي، ومحاولاتها نسف مساعي التهدئة».

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيات الحوثي الإرهابية للانصياع للهدنة والالتزام بوقف إطلاق النار وعمليات الاستهداف الممنهج للمدنيين ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن محافظة تعز.

ونفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أمس، نزولاً ميدانياً الى حي «العرضي» بمديرية «صالة» بمحافظة تعز والذي شهد سقوط عدد من الضحايا الجرحى نتيجة تعرض كلية الأداب وحديقة «جاردن سيتي» وإدارة أمن تعز ومبنى النادي الأهلي للقصف بمقذوفات محملة بطائرة مسيرة نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وعاين فريق اللجنة، آثار الاستهداف على أجزاء من الشارع والساحات التي سقطت عليها مقذوفات الطائرة المسيرة وتصوير اتجاهات الشظايا، والأضرار الكبيرة التي أحدثتها على السيارات والمركبات والجدران، إضافة للاستماع إلى أقوال عدد من المدنيين الذين شهدوا عملية وسقوط المقذوفات أثناء تواجدهم جوار المتحف الوطني وكلية الآداب وإدارة الأمن وفي حديقة الأطفال.

ووثق الفريق، حالة الرعب والفزع التي صاحبت القصف.

بدورها، اعتبرت منظمة «ميون لحقوق الإنسان»، الهجوم الإرهابي الحوثي على تعز، خرق صارخ للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة. وقالت المنظمة في بيان: «ندين بشدة الاعتداء الذي نفذ بطائرات درونز تحمل قذائف متفجرة على إدارة شرطة تعز وشارع عام جوار متنزه مكتظ بالأطفال والنساء بمدينة تعز».

وأضافت المنظمة أن «هذا الهجوم المميت خرق صارخ للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة»، لافتة إلى أنه ليست الواقعة الأولى في مدينة تعز سبقتها هجمات مماثلة على أحياء سكنية بقذائف الهاون سقط فيها ضحايا مدنيون.

وأشارت إلى أن «جدية ميليشيات الحوثي في الالتزام بالهدنة المعلنة على المحك بعد سلسلة هجمات واعتداءات على أهداف عسكرية ومدنية منذ بدء سريانها».

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة بمواصلة جهودها بحزم مع الميليشيا المسلحة وتحذير قيادتها من مغبة انهيار وشيك لا تحمد عقباه على الوضع الإنساني في اليمن.