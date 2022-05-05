روسيا تكشف عن حصيلة الأهداف العسكرية في أوكرانيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الخميس عن استهداف سلاح الطيران الروسي 45 منشأة عسكرية أوكرانية، منها موقعا قيادة، و41 منطقة تمركز للقوات والمعدات، بالإضافة إلى مستودع أسلحة صاروخية ومدفعية.

وكشف اللواء إيجور كوناشينكوف، في إفادته الصحفية مساء اليوم، نقلتها قناة"آر تي عربية" عن تمكن القوات الجو-فضائية الروسية من تدمير موقع قيادة لواء تابع للقوات الأوكرانية في منطقة لوسكوتوفكا، وقصفت مستودعي ذخيرة تابعين للنازيين في منطقة سيفرسك، فضلاً عن 28 منطقة تركز للقوات العاملة والمعدات العسكرية.

وأضاف: "كذلك دمرت القوات الصاروخية بطارية مدفعية في مواقع إطلاق النار في منطقة زاروجنويه، وبطارية راجمة صواريخ من طراز "الإعصار" في منطقة نيكولاييف وأربع مناطق تمركز للقوات البشرية والمعدات العسكرية".

ووفقا لكوناشينكوف، أصابت وحدات المدفعية 6 مواقع قيادة، ومخزنين للذخيرة، و152 معقلا للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى مناطق تمركز القوات العاملة والمعدات العسكرية، وتمكنت من تدمير 38 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار. كما تم القضاء على ما يصل إلى 190 فرداً، و43 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار المتحدث إلى أنه "خلال اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات بدون طيار: فوق مناطق مالايا كاميشيفاخا، وخاركيف وسيفرسك وجمهورية لوهانسك الشعبية، كما أسقطت طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار بي2" في منطقة جزيرة زمييني".

وإجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير: 149 طائرة، و112 طائرة مروحية، و729 مركبة جوية بدون طيار، و288 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2846 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و327 راجمة صواريخ، و1323 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، وكذلك 2662 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، التابعة للقوات الأوكرانية، وفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية.