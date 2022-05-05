وزيرة خارجية ألمانيا تعتزم زيارة أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستزور أوكرانيا قريباً بعد أن تمكن البلدان من إنهاء خلاف دبلوماسي بخصوص رفض كييف استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الشهر الماضي.

وأضاف شولتس في مؤتمر صحفي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وشتاينماير أجريا "محادثات جيدة" في وقت سابق اليوم.

وكان الرئيس الألماني يعتزم زيارة العاصمة الأوكرانية في منتصف أبريل لكن كييف رفضت استقباله وسط استياء من دعمه السابق للتقارب مع روسيا.

وأثار رفض كييف أزمة في ألمانيا ودفع شولتس للقول إنه لن يزور أوكرانيا قبل أن يقوم الرئيس الألماني بذلك.