روسيا تعلن طرد 7 دبلوماسيين دنماركيين

أعلنت روسيا الخميس طرد سبعة دبلوماسيين دنماركيين رداً على تدبير مماثل اتخذته كوبنهاغن في ضوء هجوم موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "تم إعلان سبعة متعاونين في سفارة مملكة الدنمارك في روسيا +أفراداً غير مرغوب فيهم+ وعليهم مغادرة أراضي البلاد خلال أسبوعين"، لافتة إلى أنها رفضت منح تأشيرة روسية لدبلوماسي دنماركي آخر.

ويأتي ذلك رداً على طرد خمسة عشر دبلوماسياً روسياً من الدنمارك بداية أبريل، بحسب المصدر نفسه.

وأوضحت الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الدنماركي "للاحتجاج بشدة" على قرار كوبنهاغن، وكذلك على الدعم العسكري الذي وفرته الدنمارك لأوكرانيا.

واعتبر البيان أن "سياسة المملكة المناهضة لروسيا تلحق ضرراً خطراً بالعلاقات الثنائية".

من جهته، أوضح وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود في تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس، أن الطرد يشمل أربعة دبلوماسيين وثلاثة متعاونين آخرين هم ضمن الطاقم غير الدبلوماسي.

واعتبر أنه "قرار غير مبرر بالكامل يثير اشكالية عميقة ويؤكد أن روسيا لم تعد تريد حواراً فعلياً ولا دبلوماسية".