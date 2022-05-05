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قرينة بايدن تلتقي لاجئين أوكرانيين في رومانيا وسلوفاكيا في عيد الأم
قرينة بايدن تلتقي لاجئين أوكرانيين في رومانيا وسلوفاكيا في عيد الأم
5 مايو 2022 21:01

تغادر جيل بايدن قرينة الرئيس الأميركي واشنطن، اليوم الخميس، في جولة سريعة تشمل رومانيا وسلوفاكيا لتسليط الضوء على الالتزام الأميركي تجاه اللاجئين الأوكرانيين خلال عيد الأم في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال مكتب سيدة أميركا الأولى إنها ستلتقي بعسكريين ودبلوماسيين أميركيين وعائلات وأطفال نازحين من أوكرانيا وعاملين بمجال الإغاثة ومعلمين أثناء الرحلة التي تستغرق أربعة أيام.
كما ستلتقي جيل، التي تعمل بتدريس اللغة الإنجليزية بإحدى الجامعات بفرجينيا، بقرينة الرئيس الروماني كارمن يوهانيس وهي معلمة لغة إنجليزية أيضاً وقرينة رئيس سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا.
وقال مكتب جيل إنها ستلتقي يوم الأحد، الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بعيد الأم، بأمهات وأطفال من أوكرانيا اضطروا للفرار من منازلهم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

 

المصدر: رويترز
جو بايدن
أميركا
أوكرانيا
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