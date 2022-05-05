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وكالة أدوية تتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على لقاحات أوميكرون سبتمبر المقبل
وكالة أدوية تتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على لقاحات أوميكرون سبتمبر المقبل
5 مايو 2022 20:22

 توقعت وكالة الأدوية الأوروبية (إيما)، اليوم الخميس، حصول اللقاحات التي تستهدف تحديداً متغير أوميكرون شديد العدوى سريع الانتشار من فيروس كورونا على موافقة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.
وقال ماركو كافاليري مدير استراتيجية اللقاحات في (إيما) في مؤتمر صحفي عقدته الوكالة في أمستردام، إن اللقاحات التي تطورها شركتا موديرنا الأميركية وبيونتيك الألمانية لديها فرصة أفضل .
وأضاف كافاليري أنه تجري حاليا التجارب السريرية اللازمة، وأن (إيما)  تقوم أيضا بمراجعة التقدم الذي أحرزته  شركات تصنيع اللقاحات الأخرى.
وناشد كافاليري غير الملقحين بحماية أنفسهم من الإصابة بكوفيد19- من خلال الحصول على اللقاحات المعنية قبل حلول فصلي الخريف والشتاء الأوروبيين.

 

المصدر: د ب أ
فيروس كورونا
وكالة الأدوية الأوروبية
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