أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على الصمود بالحرب، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنجليزية نشرها على حسابه في تويتر، معلناً عن منصة "يونايتد24": "بنقرة واحدة، يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، كل تبرع مهم للنصر".

وتابع الرئيس الأوكراني: "جميع المبالغ ستُحوّل إلى بنك أوكرانيا الوطني وتُرصد للوزارات المعنية"، مشيرا إلى أن حكومته ستحدث المعلومات "كل 24 ساعة" حول كيفية استخدام الأموال.

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لأوكرانيا

ودعا زيلينسكي المواطنين العاديين في أنحاء العالم لـ"مساعدة كييف على دحر موسكو"، قائلاً: "معا فقط لدينا القدرة على وقف الحرب وإعادة بناء ما هدمته روسيا، أوكرانيا ستتذكر دائما هذه الإسهامات".

الجدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واظب على مخاطبة برلمانات العالم بشكل شبه يومي مناشداً تقديم المساعدة لبلاده منذ بدء الهجوم الروسي، بحسب فرانس برس.