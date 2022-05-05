العراق: وفاة و5 آلاف حالة اختناق جراء موجة غبار

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم، عن تسجيل حالة وفاة واحدة وأكثر من 5 آلاف حالة اختناق جراء موجة من الغبار تضرب البلاد حالياً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر في بيان صحفي إن شخصاً واحداً من العاصمة بغداد لقي مصرعه، فيما أصيب أكثر من 5 آلاف آخرين من مختلف المحافظات العراقية بحالات اختناق تراوح معظمها بين البسيطة إلى المتوسطة.

ولفت إلى تلقي معظم المصابين العلاج في المراكز الصحية ومغادرتهم بعد وقت قصير فيما يرقد أصحاب الحالات الحرجة في ردهات العناية لمدة أطول.

ورجح البدر تزايد حالات الإصابة مع استمرار موجات الغبار، داعياً المصابين بالأمراض التنفسية وأمراض القلب إلى تجنب الخروج من منازلهم لحين تحسن الأوضاع الجوية، أو ارتداء الكمامات في حالات الخروج للضرورة.

وسجلت محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا، نحو 700 حالة اختناق، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام صحة المحافظة أنس قيس.

أما النجف، فقد سجلت أكثر من 600 حالة اختناق نتيجة العاصفة الترابية، فضلاً عن 378 حالة في صلاح الدين، وفق أرقام نشرتها وكالة الأنباء العراقية.

أما في كربلاء، فقد سجلت 748 حالة، كما أفاد صفاء البدن رئيس قسم الطوارئ في أحد مستشفيات مدينة كربلاء، بينها حالتان حرجتان.

ويتوقّع أن تنحسر العاصفة الترابية تدريجياً اليوم الخميس، بحسب مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، مرجحاً استمرار هبوب العواصف الترابية خلال شهر مايو.

وتكررت في الشهرين الأخيرين العواصف الترابية بشكل غير مسبوق في العراق، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر. وأدّت آخرها إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين بسبب انعدام الرؤية.

ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف 50 درجة مئوية.

وحذر البنك الدولي في نوفمبر الماضي من انخفاض بنسبة 20% في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.

وحذر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة من تزايد العواصف الرملية، خصوصا بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى 272 يوماً في السنة لفترة عقدين.