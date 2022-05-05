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في أول زيارة خارجية بعد انتخابه.. ماكرون يتوجه إلى برلين
في أول زيارة خارجية بعد انتخابه.. ماكرون يتوجه إلى برلين
5 مايو 2022 13:31

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين يوم الاثنين المقبل، لمقابلة المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأوضح الإليزيه أن هذه ستكون أول زيارة خارجية لماكرون بعد بدء فترة ولايته الثانية في العطلة الأسبوعية القادمة، مشيراً إلى أن هذا يدل مجدداً على قوة الترابط الفرنسي الألماني.

ويعتزم شولتس المنتمي إلى الطيف الاشتراكي الديمقراطي وماكرون المنتمي إلى الطيف الليبرالي تبادل وجهات النظر حول عدة قضايا، من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا والسيادة الأوروبية، ومن المنتظر أن تتركز المحادثات على الدفاع وقضايا الطاقة.

كما سيتطرق الجانبان أيضاً إلى قضايا دولية مثل علاقة الاتحاد الأوروبي مع الصين والموقف في منطقة الساحل الأفريقي.

المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
فرنسا
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