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هذه إصابات كورونا واللقاحات حول العالم
أرشيفية
5 مايو 2022 11:52

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقرب من 6ر515 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 3ر11 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 515 مليوناً و595 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و245 ألف وفاة.

كما تمت مراجعة عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم، ليكون العدد الإجمالي عند 11 ملياراً و320 مليون جرعة. تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
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