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ماكرون ومودي يدعوان "لحل فوري" لأزمة أوكرانيا
من لقاء ماكرون ومودي
5 مايو 2022 08:30

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إثر اجتماع في باريس مساء الأربعاء إلى حل فوري لأزمة أوكرانيا.
وقال الزعيمان في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع أعقبه عشاء عمل في قصر الإليزيه إنّ "فرنسا والهند أعربتا عن قلقهما العميق إزاء الأزمة الإنسانية والنزاع الدائر في أوكرانيا".
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت قبل لقاء ماكرون ومودي أنّ للحرب في أوكرانيا "تداعيات تتجاوز بكثير الاتحاد الأوروبي" وتشمل خصوصاً آسيا.
وأضافت أنّ باريس تريد "مساعدة الهنود على تنويع إمداداتهم".
وفي بيانهما المشترك قال البلدان إنّهما "عازمان على الاستجابة بطريقة منسّقة ومتعدّدة الأطراف لخطر تفاقم الأزمة الغذائية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا"، أحد المنتجين الرئيسيين للقمح في العالم.
وهذه ثالث زيارة لمودي إلى فرنسا منذ 2017، في حين لم يجر ماكرون منذ انتخابه سوى زيارة واحدة إلى الهند وذلك في مارس 2018.
وخلال الزيارة دعا مودي الرئيس الفرنسي لزيارة الهند من أجل "تعميق" التعاون القائم بين البلدين في مجالات شتّى، بدءاً بتقنيات الدفاع ووصولاً إلى التحوّل الطاقوي.

المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
فرنسا
رئيس الوزراء ناريندرا مودي
الهند
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