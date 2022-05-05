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بايدن يعلن مناطق كوارث في نيو مكسيكو
جانب من الحرائق في نيو مكسيكو
5 مايو 2022 08:24

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على إعلان بعض أجزاء ولاية نيو مكسيكو تتعرض لحرائق غابات مناطق كوارث وأمر بمساعدة اتحادية لجهود الإغاثة.

وبدأت حرائق الغابات، التي تشمل أكبر حريق نشط في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام ويتسع نطاقها عن المعتاد بسبب تغير المناخ وفقا لما ذكره العلماء.

وستكون المساعدات الاتحادية متاحة لمقاطعتي مورا وسان ميجيل حيث أتي ثاني أكبر حريق غابات في تاريخ الولاية على مئات المنازل والمباني ويهدد مدينة لاس فيجاس.

وذكر بيان أصدره البيت الأبيض أن المرسوم يشمل منح للإسكان المؤقت وإصلاحات للمنازل وقروضا منخفضة التكاليف لتغطية خسائر العقارات التي لا يشملها التأمين وبرامج أخرى لمساعدة الإفراد وأصحاب الأنشطة التجارية في التعافي من آثار الكارثة.

المصدر: وكالات
جو بايدن
أميركا
حرائق الغابات
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