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البيت الأبيض يكشف حقيقة لقاء بايدن ببلينكن المصاب بـ"كورونا"
جو بايدن
5 مايو 2022 00:14

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن لم يكن مخالطا لوزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد-19 اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالات
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