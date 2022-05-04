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هذه اللقاحات فعالة ضد متحورات أوميكرون الجديدة
أرشيفية
4 مايو 2022 23:10

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ضد المتحورات الجديدة من أوميكرون، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في عدد إصابات كوفيد19- في دولة جنوب أفريقيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيبريسوس قوله- في إيجاز إعلامي من جنيف الأربعاء- "من المبكر للغاية تحديد ما إذا كانت تلك المتحورات الفرعية يمكن أن تتسبب في مرض أكثر خطورة من متحورات أوميكرون الفرعية الأخرى، ولكن البيانات الأولية تشير إلى أن التطعيم لا يزال يوفر حماية ضد المرض الشديد والوفاة".

وكان علماء من جنوب أفريقيا وبوتسوانا اكتشفوا المتحور أوميكرون أواخر العام الماضي، وكانت جنوب إفريقيا أول دولة تشهد زيادة كبيرة في الإصابات بهذا المتحور.

المصدر: وكالات
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