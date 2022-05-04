مصر تدين الهجوم الإرهابي ضد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
من القاهرة
4 مايو 2022 22:57
أدانت مصر اليوم الأربعاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا. وجاء في بيان للخارجية المصرية: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال في إقليم "شبيلي الوسطى" جنوب غرب العاصمة مقديشو، أمس الموافق 3 مايو 2022، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا من أفراد البعثة من دولة بوروندي بجانب عدد من المصابين". وأضاف البيان: "كما تعرب مصر، حكومةً وشعباً، عن صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية بوروندي الشقيقة ولأسر الضحايا، مؤكدةً على تضامنها الكامل مع بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب، ومساندتها التامة لجهود البعثة من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال".