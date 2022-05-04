تحذير للمدنيين في الحديدة من الألغام الحوثية

عدن (وكالات)

دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، المدنيين في محافظة الحديدة إلى توخي الحذر من الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب. وقالت في بيان صادر عنها، إن الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب تشكل تهديدًا في أجزاء كثيرة من محافظة الحديدة على الساحل الغربي اليمني.

وناشدت البعثة سكان الحديدة وزوارها خلال إجازة عيد الفطر، إلى توخي الحذر للحد من خطر الإصابة أو حتى الموت بسبب هذه الأشياء الفتاكة، داعية المدنيين إلى عدم دخول المباني المدمرة أو المتضررة من الحرب، خشية تعرضهم للأذى جراء الألغام.

وكانت تقارير حقوقية وثقت مقتل 1929 مدنياً جراء انفجار الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال 7 سنوات من الحرب.

وحولت الميليشيات الحوثية محافظة الحديدة إلى أكبر حقل للألغام، حيث تتهم منظمات حقوقية الميليشيات بزراعة مئات الآلاف من الألغام في مناطق واسعة من محافظة الحديدة، تسفر عن سقوط ضحايا بشكل شبه يومي نتيجة انفجار ها.