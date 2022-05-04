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منظمة حقوقية: 211 انتهاكاً «حوثياً» ضد الحريات الإعلامية في 8 سنوات
منظمة حقوقية: 211 انتهاكاً «حوثياً» ضد الحريات الإعلامية في 8 سنوات
5 مايو 2022 00:55

عدن (وكالات)

وثقت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان في هولندا، ارتكاب ميليشيات الحوثي، 211 انتهاكاً طالت الحريات الإعلامية منذ انقلابها عام 2014.  وقالت المنظمة في بيان لها، إن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى التدمير الجزئي أو الكلي للمؤسسات الإعلامية والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.
وأضافت، في بيانها، أن الانتهاكات شملت قنوات فضائية ومحطات إذاعية وصحفاً ورقية ومواقع أخبار إلكترونية ومؤسسات حكومية وأهلية، وتنوعت الانتهاكات بين الاقتحام والسيطرة والنهب وتدمير المعدات والمركبات التابعة لهذه الوسائل. وحملت ميليشيات الحوثي المسؤولية عن مقتل 40 من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، فيما سجلت 467 حالة احتجاز، و193 حالة انتهاك بحق الممتلكات العامة والخاصة.  ودعت المنظمة إلى تجنيب وسائل الإعلام والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي تبعات الصراع ووضع حدٍ لكل الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام، والتي وصلت الكثير منها حد الحرمان من الحق في الحياة والاعتقال التعسفي والاعتداء الجسدي. 

حقوق الإنسان
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