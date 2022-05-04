حميدتي يتعهد بمحاسبة المتورطين بالعنف في دارفور

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

تعهد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها ولاية غرب دارفور، وتقديمهم للعدالة، حتى لو كانوا ينتمون لقوات الدعم السريع.

وقال حميدتي لدى مخاطبته حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن «أحداث العنف القبلي التي شهدتها ولاية غرب دارفور هي أحداث مصطنعة، وتخطط لها جهات»، مؤكداً أنها «تحتاج إلى حكمة وصبر في التعامل معها، وأنها لن تمر مرور الكرام، وأن لجان لتحقيق باشرت عملها، وستقدم نتائج ما توصلت إليه، ليتم تقديم المتورطين للعدالة».

بدوره، دعا مناوي القوى السياسية إلى التخلي عن رفض الحوار مع بعضها بعضاً، وقال إن «استقرار ولايات السودان مرهون بسلامة الخرطوم».