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حميدتي يتعهد بمحاسبة المتورطين بالعنف في دارفور
حميدتي يتعهد بمحاسبة المتورطين بالعنف في دارفور
5 مايو 2022 00:55

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

تعهد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها ولاية غرب دارفور، وتقديمهم للعدالة، حتى لو كانوا ينتمون لقوات الدعم السريع.
وقال حميدتي لدى مخاطبته حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن «أحداث العنف القبلي التي شهدتها ولاية غرب دارفور هي أحداث مصطنعة، وتخطط لها جهات»، مؤكداً أنها «تحتاج إلى حكمة وصبر في التعامل معها، وأنها لن تمر مرور الكرام، وأن لجان لتحقيق باشرت عملها، وستقدم نتائج ما توصلت إليه، ليتم تقديم المتورطين للعدالة». 
بدوره، دعا مناوي القوى السياسية إلى التخلي عن رفض الحوار مع بعضها بعضاً، وقال إن «استقرار ولايات السودان مرهون بسلامة الخرطوم».

مجلس السيادة السوداني
السودان
محمد حمدان دقلو
حميدتي
دارفور
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