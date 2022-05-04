مقتل جندي تركي شمالي سوريا

إسطنبول (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، مقتل جندي والقضاء على 24 مسلحاً في منطقة عمليات «غصن الزيتون» شمالي سوريا. وقالت الوزارة في بيان: إن الجندي توفي متأثراً بإصابته بجروح نتيجة قصف صاروخي من قبل المسلحين، مشيرة إلى أن الكوادر الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياة الجندي رغم كافة المحاولات.

كما لفت البيان إلى أن القوات التركية ردت على مصادر النيران موضحاً أن المعلومات الأولية تفيد بالقضاء على 24 مسلحاً.

وتسيطر قوات تركية وأخرى مدعومة منها على مناطق بشمال سوريا بعد عمليات عسكرية لإبعاد المسلحين الأكراد الذين سيطروا في وقت سابق على مناطق حدودية سورية متاخمة لتركيا.

وفي العراق، أعلنت تركيا تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني خلال عملية «المخلب القفل».

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: إن «العملية الجارية ضد العناصر الإرهابية بشمال العراق، مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها»، بحسب البيان.

ولفتت إلى أن «المدفعية التركية تقوم بدك مخابئ وأوكار الإرهابيين ومستودعات الذخيرة التابعة لهم في المنطقة».وأضافت: «تم تحييد عنصرين، ليرتفع الإجمالي إلى 63 إرهابياً منذ انطلاق العملية أواسط أبريل الماضي»​​​​​​، كما ذكر البيان.