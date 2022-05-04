اقتراح أوروبي بحظر تدريجي على استيراد النفط الروسي

عواصم (وكالات)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيكثف ضغوطه على موسكو بفرض حظر تدريجي على واردات النفط وعقوبات جديدة «ليدفع فلاديمير بوتين ثمناً باهظاً لحربه على أوكرانيا».

ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل الداعم المعلن للحرب على أوكرانيا، من الشخصيات الجديدة المدرجة على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي إلى جانب عائلة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف والعديد من العسكريين الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في «بوتشا»، بحسب الاقتراح الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وقالت أورسولا فو دير لايين خلال عرض الخطوط العريضة لدفعة العقوبات السادسة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ: «نوجه بهذه الطريقة إشارة قوية إلى كل الذين يقودون حرب الكرملين في أوكرانيا، نعلم من أنتم وستحاسبون على أفعالكم».

وسُلم الاقتراح ليل الثلاثاء الأربعاء إلى الدول الأعضاء التي طُلب منها المصادقة عليه.

والهدف المعلن هو الدخول حيز التنفيذ قبل تاريخ 9 مايو الذي يُحتفل به في روسيا باعتباره «يوم النصر» على ألمانيا النازية.

وأوضحت فون دير لايين أن اللجنة تؤيد فرض حظر على النفط الروسي الخام والمكرر المنقول بحراً وعن طريق الأنابيب.

كما تضرب العقوبات القطاع المالي مع استبعاد 3 بنوك روسية بينها «سبيربنك» من نظام «سويفت» لتعزيز العزلة الكاملة للقطاع المالي الروسي عن النظام العالمي.

وأقرت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن «الأمر لن يكون سهلاً»، وقالت: «على بوتين أن يدفع ثمناً باهظاً لعدوانه الوحشي على أوكرانيا».

وقرر الاتحاد الأوروبي وقف مشترياته من الفحم ووجد موردين آخرين في الولايات المتحدة مقابل ثلث مشترياته من الغاز الروسي.

وأوضحت أن وقف استيراد النفط سيكون تدريجياً ومنظماً من أجل إيجاد شبكات إمداد بديلة والحد من تأثير هذا القرار على الأسواق العالمية.

وقالت فون دير لايين: «على الاتحاد الأوروبي التخلي عن شحنات الخام في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام».

وأقرت بأن العديد من الدول تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.

واقتُرح استثناء للسماح للمجر وسلوفاكيا بمواصلة عمليات الشراء من روسيا حتى نهاية عام 2023 لأن هذين البلدين يعتمدان كليًا على الشحنات التي تسلم عبر خط أنابيب «دروجبا» بسبب عدم وجود اتصالات مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، كما صرح مسؤولان أوروبيان لوكالة فرانس برس.

ورفضت المجر مقترح الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر تدريجي للنفط الروسي بشكله الحالي، معتبرة أن من شأن ذلك أن يدمر كليا أمن إمدادات الطاقة لديها.

وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو في رسالة بالفيديو على صفحته في فيسبوك: إن «المقترح لا يمكن دعمه بشكله الحالي، وبكل مسؤولية لا يمكننا التصويت لصالحه».

وفي السياق، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن حظراً أوروبياً تدريجياً لواردات النفط الروسي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات وارتفاع الأسعار، لكنه أيد المشروع بوصفه خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو.

وأعلن أمام صحافيين عقب اجتماع حكومي: «قلت عدة مرات إنه لا يمكننا أن نضمن في هذا الوضع عدم حصول اضطرابات، وخصوصا اضطرابات إقليمية»، مضيفاً أن برلين تدعم خطوة الكتلة في إطار الرد على روسيا.

وشدد أحد المسؤولين الأوروبيين على أن «كل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا أصعب لتبنيها لأنها تفرض خيارات سياسية على كل دولة عضو، الإجماع ضروري ولا ضمانات لتبنيها».

وتعهد الأوروبيون في مارس خلال قمة بالتخلص تدريجياً وبأسرع ما يمكن من اعتمادهم على الغاز والنفط والفحم من روسيا. وفي عام 2021، زودت روسيا 30% من النفط الخام و15% من المنتجات النفطية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي، وتؤمن 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، حققت الواردات الأوروبية من الغاز والنفط والفحم أرباحا للكرملين بقيمة 44 مليار يورو وفقًا لدراسة أجراها مركز أبحاث في فنلندا، والدول الأربع الرئيسية التي تشتري من روسيا هي ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس، إن دول الاتحاد الأوروبي التي سترفض مقترح حظر النفط الروسي ستكون «متواطئة في جرائم حرب».

وأضاف في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي: «إذا استمرت أي دولة في أوروبا في معارضة فرض حظر على النفط الروسي، سيكون هناك سبب وجيه للقول إن هذا البلد متواطئ في الجرائم المرتكبة من روسيا في أراضي أوكرانيا».

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، إنه سيناقش عقوبات إضافية محتملة ضد روسيا هذا الأسبوع مع دول مجموعة السبع.

وأوضح من البيت الأبيض: «نحن دائما منفتحون على عقوبات إضافية»، مضيفاً «سأناقش مع أعضاء مجموعة السبع هذا الأسبوع ما سنفعله وما لن نفعله».

كييف تعلن فقدان الاتصال بقواتها في «آزوفستال»

قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو أمس، إن مجمع «آزوفستال» في المدينة يشهد معارك عنيفة، بعد قليل من تأكيد موسكو أنها لا تشن هجوماً على المصنع الضخم الذي يتحصن فيه مقاتلون أوكرانيون. وقال بويتشنكو للتلفزيون الأوكراني: «للأسف تدور معارك عنيفة في آزوفستال، فقدنا الاتصال بالرجال، لا يمكننا معرفة ما يجري هناك، سواء كانوا بأمان أم لا».

ووفقاً له: فإن «المدفعية الثقيلة والدبابات والطيران تشارك في الهجوم الروسي، وكذلك سفن اقتربت من السواحل، علماً أن منطقة آزوفستال واقعة على امتداد بحر آزوف».

وأضاف للتلفزيون الأوكراني: «رجالنا شجعان ويدافعون عن الحصن لكنّ الأمر صعب»، مشيراً إلى أنه «من خلال صد العدو لأسابيع، تمكّن آخر المقاتلين المتحصنين تحت الأرض في مجمع آزوفستال الضخم من كسب بعض الوقت».

وأكد فاديم بويتشنكو مجدداً أن هناك مئات المدنيين في المكان من بينهم أطفال ينتظرون أن يتم إنقاذهم.

ونفى الكرملين أمس، أن تكون القوات الروسية تشن هجوماً على مجمع «آزوفستال» الصناعي في ماريوبول، مؤكداً أنها لا تنوي اقتحامه بعدما اتهمت أوكرانيا موسكو بمهاجمة المنطقة الصناعية التي تتحصن فيها قوات كييف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: «أعطي الأمر علناً في 21 أبريل من القائد الأعلى فلاديمير بوتين بإلغاء أي عملية اقتحام».

وأكّد أن قوات موسكو تحاصر الموقع، لكنها لا تتدخل إلا لتمنع بسرعة محاولات مقاتلين أوكرانيين العودة إلى مواقع إطلاق النار.