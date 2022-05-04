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تصريحات لـ«الصحة العالمية» بشأن أدوية «كورونا»
أرشيفية
4 مايو 2022 22:34

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، شركات الأدوية إلى تخفيض أسعار أدوية كوفيد- 19 لتوسيع نطاق توفرها.

وقال تيدروس اليوم الأربعاء إنه بينما تحقق الشركات أرباحا غير مسبوقة، تطرح أسعارا مرتفعة للأدوية بالنسبة للدول الفقيرة.

وتحدث عن "فشل أخلاقي" دون أن يذكر أي شركة. وأضاف تيدروس أن بعض الدول غير قادرة على شراء الأدوية التي تكفل إنقاذ الأرواح بسبب نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، "إنه ببساطة أمر غير مقبول ألا تصل علاجات مبتكرة يمكنها إنقاذ الأرواح في أشد جائحة منذ قرن إلى من يحتاجونها".

يذكر أنه في أبريل الماضي، أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام فئة معينة من مرضى كوفيد- 19 عقار "باكسلوفيد" الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية للصناعات الدوائية.

ويمكن للعقار أن يحمي الأشخاص من مسارات حادة لمرض في المرحلة المبكرة من العدوى.

المصدر: وكالات
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