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ألمانيا تعد بتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
المستشار الألماني أولاف شولتس
5 مايو 2022 00:55

برلين (وكالات)

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس أن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، كانت محور الاجتماع المغلق للحكومة الألمانية المنعقد في قصر «ميسبرج» بالقرب من برلين، متعهداً بتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.
وقال شولتس أمس، إنه تمت مناقشة القضايا الناتجة عن سياسة التحول ضد روسيا بعناية، مضيفاً أنه من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ تماماً في تقدير حربه ضد أوكرانيا، مشيراً إلى أن «الحرب أدت على سبيل المثال إلى تعاون أكبر داخل حلف شمال الأطلسي، حيث قدم الشركاء الديمقراطيون أسلحة ودعماً مالياً كبيراً لأوكرانيا». وقال: «ألمانيا لا تزال تشارك في هذا وستواصل القيام بذلك باتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة في وقتها».
ومن ناحية أخرى، ذكر شولتس أن مئات الآلاف من الأشخاص فروا إلى ألمانيا من الحرب، متعهداً بإتاحة فرص مستقبلية لأولئك الذين يريدون البقاء في ألمانيا.

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