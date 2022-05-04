الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
جوارديولا: السيتي كان قريباً
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
مهدي علي: «كتاب مفتوح»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
تونس: لجنة وطنية استشارية لتأسيس جمهورية جديدة
قيس سعيد
4 مايو 2022 22:30
أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء الإعداد لتكوين لجنة وطنية، ذات صبغة استشارية، لتأسيس جمهورية جديدة.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن المشاركة ستكون مفتوحة لمن ساند "مسار التصحيح يوم 25 يوليو".
ووفق بيان صدر عن الرئاسة، ستنقسم هذه اللجنة العليا إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، في حين تتولى الثانية اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح البيان أن أعمال هذه اللجنة استشارية، كما أنها ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية.
كان سعيد أطلق استشارة وطنية إلكترونيا بين شهري يناير ومارس تمهيدا لاستفتاء شعبي سيجري يوم 25 يوليو المقبل يتوقع أن ينقل البلاد إلى نظام سياسي جديد (رئاسي).
وعرض سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان ثم حله في مارس وتعليقه العمل بمعظم مواد الدستور، خارطة طريق سياسية تتضمن انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري بقانون انتخابي جديد.
المصدر: وكالات
تونس
قيس سعيد
الأكثر قراءة
عربي ودولي
أخبار سارة من مصر بشأن فيروس كورونا
30 ابريل 2022
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة في الإمارات
30 ابريل 2022
الإمارات
الإمارات تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
1 مايو 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
وباء جديد يهدد البشرية.. العلماء يراقبون
اليوم 11:28
الرياضي
جابر إلى «مربع ذهب» مدريد
اليوم 11:26
الرياضي
جوارديولا: السيتي كان قريباً
اليوم 11:23
الرياضي
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
اليوم 11:21
الرياضي
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©