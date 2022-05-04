كوريا الشمالية تطلق باليستياً وجارتها الجنوبية تستعد لرئيس جديد
أرشيفية
4 مايو 2022 21:39
قالت كوريا الجنوبية واليابان اليوم الأربعاء إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي، بعد أسبوع من تعهد بيونجيانج بتطوير قواتها النووية "بأسرع وتيرة ممكنة".
وهذا الإطلاق هو الرابع عشر بين اختبارات الصواريخ المعروفة التي أجرتها كوريا الشمالية منذ بداية العام الحالي، ويأتي قبل أيام من تولي رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سوك-يول منصبه في العاشر من مايو.
يأتي هذا الإطلاق بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إطلاق كوريا الشمالية سلاحاً تكتيكياً موجهاً جديداً في 16 أبريل بهدف تعزيز القدرات النووية للبلاد.
وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أنها رصدت الإطلاق في منتصف النهار تقريباً من منطقة سونان في بيونجيانج.
وسبق أن أطلقت كوريا الشمالية ما زعمت أنه الصاروخ هواسونج-17، وهو نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، من سونان في 24 مارس.
وأضافت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الصاروخ حلق لمسافة 470 كيلومتراً ووصل إلى ارتفاع 780 كيلومتراً.
وقالت هيئة الأركان في بيان "السلسلة التي تمت مؤخراً من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية تشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل على المجتمع الدولي أيضاً" وحثت هيئة الأركان الكورية الجنوبية كوريا الشمالية على التوقف فوراً عن مثل تلك الإجراءات.
وندد مكتب رئيس كوريا الجنوبية المنتهية ولايته ومكتب الرئيس المنتخب حديثاً بعملية الإطلاق.
وجاء اختبار إطلاق الصاروخ اليوم الأربعاء بينما عقد مبعوثان نوويان من كوريا الجنوبية واليابان محادثات في سول وحثا الشمال على وقف تصعيد التوتر والعودة للديمقراطية وفقاً لما قالته وزارة خارجية كوريا الجنوبية.
وقبل تنصيب يون رئيساً في كوريا الجنوبية، يعكف على رسم أجندة للسياسة الخارجية بعد أن ألمح إلى أنه سينتهج نهجاً صارماً مع بيونجيانج بينما سيترك أيضا الباب مفتوحا للحوار.
وكثفت بيونجيانج في الآونة الأخيرة اختبارات الأسلحة، واستأنفت إطلاق الصواريخ طويلة المدى لأول مرة منذ 2017 في مارس.
ويقول مسؤولون في سول وواشنطن إنها ربما تكون تستعد أيضاً لإجراء مجموعة جديدة من الاختبارات النووية.