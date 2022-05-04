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بايدن يكشف عن عقوبات «إضافية» محتملة على روسيا
جو بايدن
4 مايو 2022 20:18
قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إنه سيناقش عقوبات «إضافية» محتملة ضد روسيا هذا الأسبوع مع دول مجموعة السبع.
وأوضح من البيت الأبيض «نحن دائماً منفتحون على عقوبات إضافية» مضيفاً «سأناقش مع أعضاء مجموعة السبع هذا الأسبوع ما سنفعله وما لن نفعله».
المصدر: وكالات
روسيا
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جو بايدن
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