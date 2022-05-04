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المجر ترفض الاقتراح الأوروبي حول حظر النفط الروسي
أرشيفية
4 مايو 2022 19:35

رفضت المجر الأربعاء مقترح الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر تدريجي للنفط الروسي "بشكله الحالي" معتبرة أن من شأن ذلك أن "يدمر كليا" أمن إمدادات الطاقة لديها.

وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو في رسالة بالفيديو على صفحته في فيسبوك إن المقترح "لا يمكن دعمه بشكله الحالي، وبكل مسؤولية لا يمكننا التصويت لصالحه".

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
روسيا
النفط
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