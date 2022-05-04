دعوة لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي

اعتمد البرلمان الأوروبي الأربعاء قرارا يدعو إلى إطلاق إجراءات مراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي تلبية لمطالب مواطنين أوروبيين عرضت في إطار المؤتمر حول مستقبل أوروبا.
واعتبر النواب الأوروبيون المجتمعون في ستراسبورغ بغالبية واسعة أن "مراجعة المعاهدات ضرورية لوضع اقتراحات المؤتمر حول مستقبل أوروبا موضع التنفيذ".
وسيعمد البرلمان الأوروبي الآن إلى طرح اقتراحات محددة لتعديل النصوص المؤسسة للاتحاد الأوروبي. وستعرض بعد ذلك على المجلس الأوروبي (الدول الأعضاء) الذي في حال موافقته عليها، سيدعو إلى مؤتمر بهذا الخصوص.
وينبغي المصادقة على التعديلات في كل دولة عضو بعد ذلك من خلال استفتاء في حال نصت التشريعات الوطنية على ذلك.
والمؤتمر حول مستقبل أوروبا استشارة شعبية أطلقت قبل سنة واختتمت السبت مع إقرار 325 اقتراحا ينص على إجراءات، انبثقت عن نقاشات حول مواضيع متعددة.
والعمل ببعض الاقتراحات يحتاج إلى تعديل المعاهدات الأوروبية مثل وضع حد لاعتماد القرارات باجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي قاعدة تلجم التحرك الأوروبي بانتظام ومنح البرلمان حق المبادرة التشريعية وتوسيع صلاحيات الاتحاد الأوروبي في مجالي الصحة والدفاع.
وتقام مراسم ختام في ستراسبورغ في التاسع من مايو ستسلم خلالها الخلاصات رسميا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.