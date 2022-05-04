تفاصيل جديدة عن صاروخ بغداد

بعد انتشار أمني مكثف شهده شارع أبو النواس في العاصمة العراقية بغداد عقب سقوط صاروخ كاتيوشا.
وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن محاولة استهداف فاشلة لمنزل الفريق أحمد أبو رغيف بصاروخ كاتيوشا، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقالت إنه "بعد الانتصارات المتلاحقة التي حققتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على جراثم الكفر والإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة ، حاول بعض الخارجين عن القانون ،فجر هذا اليوم استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق احمد ابو رغيف بصاروخ كاتيوشا"، مبينةً، أن "محاولة الاستهداف كانت فاشلة، والأضرار في سياج المنزل فقط ".
وأضافت، أنه "بعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الإطلاق، وجارٍ البحث عن الجناة حالياً" لافتة إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بهذا الموضوع وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذا الجرم المراد به تعكير صفو الأمن والأمان الذي ينعم به البلد أبان الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".