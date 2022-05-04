الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
"معارك عنيفة" في آزوفستال و"فقدان الاتصال" بالقوات الأوكرانية
من أوكرانيا
4 مايو 2022 17:31

قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو الأربعاء إن مجمع آزوفستال في المدينة يشهد "معارك عنيفة"، بعد قليل من تأكيد موسكو أنها لا تشن هجومًا على المصنع الضخم الذي يتحصن فيه مقاتلون أوكرانيون.

وقال بويتشنكو للتلفزيون الأوكراني "للأسف تدور معارك عنيفة في آزوفستال اليوم... فقدنا الاتصال بالرجال. لا يمكننا معرفة ما يجري هناك، سواء كانوا بأمان أم لا".

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
تعبيرية
عربي ودولي
وباء جديد يهدد البشرية.. العلماء يراقبون
اليوم 11:28
جابر إلى «مربع ذهب» مدريد
الرياضي
جابر إلى «مربع ذهب» مدريد
اليوم 11:26
جوارديولا: السيتي كان قريباً
الرياضي
جوارديولا: السيتي كان قريباً
اليوم 11:23
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
الرياضي
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
اليوم 11:21
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
الرياضي
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©