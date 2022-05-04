المستشار الألماني يؤكد موقفه الرافض لزيارة لأوكرانيا

عقب زيارة زعيم المعارضة الألماني فريدريش ميرتس لأوكرانيا، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس موقفه الرافض لأن يقوم بنفسه بزيارة كييف.

وقال شولتس اليوم الأربعاء عقب الاجتماع المغلق لحكومته في قصر "ميسبرج" بالقرب من برلين: "رفض زيارة الرئيس الألماني الاتحادي مشكلة لا تزال قائمة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يمنع ميرتس من القيام بالزيارة، مضيفا أنه تحدث مع ميرتس عن هذا الأمر، وسيتحدث معه لاحقا عقب عودته.

وتوجه رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، ميرتس، أمس الثلاثاء إلى كييف، والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير سيلينسكي وعمدة العاصمة فيتالي كليتشكو، من بين آخرين. وأعلن ميرتس أنه سيبلغ شولتس أولا بتفاصيل الزيارة.

وأوضح ميرتس أنه من حيث المبدأ لا يمكنه إلا أن يوصي المستشار بإجراء محادثات في الموقع.وكان شولتس قد رفض في السابق زيارة كييف، وذلك على خلفية رفض كييف زيارة من الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير قبل وقت قصير من القيام بها في أبريل الماضي.