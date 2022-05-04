بكين ستوسع قيود كورونا خلال العطلات

ذكر مسؤولون في إيجاز، اليوم الأربعاء، أن بكين ستوسع القيود التي تفرضها خلال العطلات، ويشمل ذلك منع تناول الطعام في المطاعم، من دون تحديد إطار زمني، للفترة الذي ستستمر فيها تلك الإجراءات.

وتغلق بكين محطات المترو وتعلق مسارات الحافلات، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم.

ومازالت بكين تسجل إصابات مجتمعية متفرقة، ويحتاج تتبع المخالطين والاختبار وقت استجابة أسرع لرصد أي إصابات باقية وخفية.

وستخضع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر لحجر صحي منزلي لمدة عشرة أيام بالإضافة إلى مراقبة صحية لمدة سبعة أيام.

وتقصر بكين متطلبات الحجر الصحي على المخالطين للمرضى عن قرب.

وسيخضع المخالطون للمرضى عن قرب لحجر صحي لمدة عشرة أيام، بالإضافة إلى عزل منزلي لمدة سبعة أيام.