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ألمانيا تدرس توريد 5 مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا
ألمانيا تدرس توريد 5 مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا
4 مايو 2022 14:20

تواصل الحكومة الألمانية دراسة تسليم قطع مدفعية ثقيلة من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مغلق لمجلس الوزراء في قصر «ميسبرج» بالقرب من برلين، إنه تجري مناقشة ما إذا كان يمكن دعم أوكرانيا بخمسة من حوالي 40 مدفعاً من مدافع هاوتزر الألمانية الجاهزة للعمل، وأضافت: «لم أتخذ قراراً بتوريد مدافع هاوتزر هذه».
يُذكر أنه تقرر بالفعل أن يتولى الجيش الألماني تدريب جنود أوكرانيين على كيفية تشغيل مدافع هاوتزر ذاتية الدفع في ولاية راينلاند-بفالتس.
ويتعلق الأمر بمدافع تعهدت هولندا، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بتوريدها لأوكرانيا.
ووافقت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي لأول مرة على تصدير أسلحة ثقيلة مباشرة إلى أوكرانيا. وستحصل أوكرانيا مبدئياً على 50 دبابة مضادة للطائرات من طراز «جيبارد».
تجدر الإشارة إلى أن مدافع هاوتزر ذاتية الدفع هي قطع مدفعية ثقيلة يمكنها القصف لمسافة 40 كيلومتراً. ولم يتم حتى الآن التخطيط لتوريد دبابات قتالية ذات طراز غربي، مثل دبابة «ليوبارد»، من ألمانيا إلى أوكرانيا.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
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