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الصين تنشئ أعلى محطة أرصاد جوية أوتوماتيكية في العالم
الصين تنشئ أعلى محطة أرصاد جوية أوتوماتيكية في العالم
4 مايو 2022 12:19

كشفت الصين اليوم الأربعاء، عن إنشاء محطة أوتوماتيكية لمراقبة الأرصاد الجوية على ارتفاع يزيد عن 8800 متر، وهو الارتفاع الأعلى من نوعه في العالم. وقالت وكالة «شينخوا» للأنباء، أن باحثين صينيين أنشأوا المحطة على جبل تشومولانغما على الحدود بين الصين ونيبال. ونقلت وسائل إعلام عن معهد أبحاث هضبة التبت التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، اليوم قوله، إن المحطة حلت محل المحطة الموجودة على ارتفاع 8430 مترا على الجانب الجنوبي من الجبل، والتي أنشأها علماء بريطانيون وأميركيون في عام 2019، لتصبح الأعلى في العالم.

المصدر: وام
الصين
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