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زيلينسكي يعرب عن ارتياحه لإنقاذ المدنيين من ماريوبول
زيلينسكي يعرب عن ارتياحه لإنقاذ المدنيين من ماريوبول
4 مايو 2022 08:45

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ارتياحه لإنقاذ 156 مدنيا من مصنع الصلب في آزوفستال ومناطق أخرى من مدينة ماريوبول ، التي كانت تحت وطأة القتال منذ أسابيع.
وقال زيلينسكي في رسالته المصورة بالفيديو مساء، أمس الثلاثاء، في كييف، :"أخيرا أصبح هؤلاء الناس آمنين تماما".
وأوضح الرئيس الأوكراني أنه تم الإعداد لعملية الإجلاء بجهد كبير، مع مفاوضات طويلة ومساعدة من مختلف الوسطاء.
وأضاف زيلينسكي أنه يجري التحضير لمزيد من عمليات الإنقاذ للمحاصرين، مضيفا:" "الأمر معقد... لكننا بحاجة إليهم جميعا".
يشار إلى أن القوات الروسية فرضت سيطرتها بالكامل تقريبا على مدينة ماريوبول الساحلية التي تحولت بشكل كبير إلى أنقاض.

 

المصدر: د ب أ
فلاديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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