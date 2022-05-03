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رئيس الوزراء الأوكراني يشكر ألمانيا على إرسال أسلحة
رئيس الوزراء الأوكراني يشكر ألمانيا على إرسال أسلحة
3 مايو 2022 23:19


 أعرب رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال عن شكره لمساعدة الجيش الألماني لأوكرانيا في مقابلة مع زعيم المعارضة الألمانية المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس الذي يقوم بزيارة لكييف حالياً.  وكتب شميهال عبر موقع «تويتر» بعد لقاءهما: "شددت على أهمية تعزيز العقوبات ودعم حصول أوكرانيا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وشكرت (الجيش الألماني) على المساعدة العسكرية ودعم أوكرانيا"، ونشر صورة يظهر فيها وهو يعقد محادثات مع ميرتس.
  وعقد ميرتس محادثات جيدة "بصورة استثنائية" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقاً لمتحدث باسم ميرتس.

 

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
ألمانيا
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