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حريق يلتهم مخيماً للنازحين في مأرب
حريق يلتهم مخيماً للنازحين في مأرب
4 مايو 2022 00:43

عدن (الاتحاد)

شب حريق في أحد مخيمات النزوح في محافظة مأرب، مما تسبب في إصابة شخصين وإتلاف ممتلكات بعض الأسر النازحة.  وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، إن حريقاً اندلع بشكل سريع في القطاع السادس في مخيم «الخشيشات» للنازحين، دون ذكر أسباب الحريق.
 وأضافت أن الحريق التهم مأوى 4 أسر من النازحين وإتلاف كل الشبكيات والخيام وممتلكاتها بالكامل، مشيرة إلى أنه تسبب بإصابة شخصين من النازحين. 
وناشدت الوحدة التنفيذية شركاء العمل الإنساني بتقديم المساعدات العاجلة لهذه الأسر المنكوبة.
يأتي ذلك بعد أسبوع على حريق مماثل التهم مساكن للنازحين ولاجئين أفارقة في مخيم «الجفينة» في محافظة مأرب.

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