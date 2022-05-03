جروندبرج يدعو للإفراج الفوري عن الصحافيين المختطفين

عمّان (وكالات)

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، أمس، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافيين والإعلاميين المحتجزين في البلاد.

وأضاف في بيان نشره مكتبه على تويتر: «أكرر دعواتي لجميع الأطراف لحماية حرية الصحافة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحافيين والإعلاميين المحتجزين وضمان بيئة مستقلة وآمنة ومواتية للعاملين في مجال الإعلام».

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تفرض قيودا كبيرة على العمل الصحافي في المناطق التي تسيطر عليها، إذ اقتحمت وأغلقت عددا كبيرا من مقرّات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في صنعاء،

بينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واحتجزت عددًا من الصحافيين العاملين فيها، فيما اضطر عدد كبير من الصحافيين المعارضين إلى الفرار من البلاد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.

وفي مارس الماضي، دعت نقابة الصحافيين اليمنيين إلى الإفراج عن 3 صحافيين في سجون «الحوثي» بالعاصمة صنعاء، مناشدة كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير إلى مواصلة الجهود لإنهاء معاناتهم.