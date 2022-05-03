نزوح 4 آلاف مدني من سنجار إلى «كردستان»

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق ذي الحكم الذاتي، أمس، أن أكثر من 4 آلاف شخص نزحوا من قضاء سنجار المجاور إلى داخل حدود الإقليم الشمالي منذ أمس الأول، إثر اشتباكات استمرت يومين بين القوات العراقية ومقاتلين «أيزيديين» مرتبطين بجماعة انفصالية كردية.

وقالت وزارة الهجرة في الحكومة الاتحادية: إن «هذا النزوح وقتي، لأن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي في سنجار».

كذلك، قالت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية: إن قضاء سنجار بات آمناً ولا توجد أي مظاهر مسلحة.

وغادر النازحون عندما تصاعدت الاشتباكات، أمس الأول، بين الجيش العراقي ووحدات مقاومة سنجار، وهي جماعة مسلحة لها صلات بحزب العمال الكردستاني التركي.

ونزح الكثير من «الأيزيديين» خلال هجوم تنظيم داعش عام 2014، ويستعدون لجولة أخرى على ما يبدو بعد عودتهم إلى ديارهم قبل بضع سنوات فقط.

وقال بير دايان، مدير إدارة الهجرة والاستجابة للأزمات في محافظة دهوك، في المنطقة التي يديرها الأكراد، إن معظم النازحين توزعوا في مخيمات المنطقة الكردية.

وشكلت حكومة كردستان لجنة للتعامل مع الوضع.

واندلعت أعمال العنف عندما شن الجيش العراقي عملية في وقت متأخر من يوم الأحد لتطهير المنطقة من قوات مقاومة سنجار، ومعظمهم من الأقلية «الأيزيدية». وبحلول الاثنين، امتد القتال إلى مناطق أخرى في قضاء سنجار.

وفي بيان، قال الجيش العراقي، إن الهجوم كان لتفكيك نقاط تفتيش تابعة لوحدات مقاومة سنجار التي أقيمت في سنجار، والتي منعت المدنيين من العودة إلى منازلهم وقوضت سلطات الدولة العراقية.

وقال البيان، إنه عندما تصدت وحدات عسكرية عراقية لقوات مقاومة سنجار قوبلت بنيران كثيفة وقناصة وعبوات ناسفة على الطرق.

وتسيطر وحدات مقاومة سنجار على جزء كبير من سنجار منذ عام 2014، وطردت تنظيم «داعش» من المنطقة بمساعدة حزب العمال الكردستاني.

وأثار استمرار وجودهم في المنطقة حفيظة تركيا، التي تقاتل حزب العمال الكردستاني، وأدى ذلك إلى شن هجمات عسكرية تركية منتظمة على الأراضي العراقية.

وفي أكتوبر 2020، وقعت بغداد وحكومة كردستان اتفاقية لإدارة سنجار بشكل مشترك لاستعادة سيطرة الدولة على خليط الميليشيات والسلطات المتنافسة في المنطقة بعد هزيمة تنظيم «داعش»، لكن ثبت أن هذا غير ناجح إلى حد كبير.

الكاظمي: الإعلام الحرّ المسؤول والموضوعي يساهم في بناء العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، أن الإعلام الحرّ المسؤول والموضوعي يساهم في بناء العراق. وقال الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «نجدد التأكيد على أن صحافتنا الحرّة هي ضمان لبقية الحريات، وأن الإعلام الحرّ المسؤول والموضوعي يساهم في بناء العراق الذي نطمح له».

وأعرب الكاظمي عن أمله في أن «تكون صحافتنا دليل الناس إلى الحقيقة»، مضيفاً «ونستذكر بهذا اليوم بإجلال شهداء الكلمة الصادقة».