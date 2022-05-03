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الأمم المتحدة: فرار 115 ألف شخص جراء العنف في دارفور
الأمم المتحدة: فرار 115 ألف شخص جراء العنف في دارفور
4 مايو 2022 00:42

الخرطوم (الاتحاد)

أوضحت الأمم المتحدة أن التقديرات الأولى تشير إلى أن ما بين 85 إلى 115 ألف شخص نزحوا جراء أحداث العنف الأخيرة في ولاية غرب دارفور السودانية.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في بيان: إن «الوضع في الإنساني في منطقة كرينك، يشكل مصدر قلق كبير من خلال نقص مواد الإغاثة الرئيسة، من خلال قيام منظمات غير حكومية محلية ودولية بزيارة للمنطقة قبل أيام واطلاعهم على الأوضاع هناك».
وتشهد مناطق عدة في دارفور من حين إلى آخر اشتباكات دموية قبلية، ضمن صراعات على الأرض والموارد والمياه ومسارات الرعي.

الأمم المتحدة
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