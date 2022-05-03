روسيا تتهم إسرائيل بدعم «النازيين الجدد» في أوكرانيا

موسكو (وكالات)

اتهمت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل، أمس، بدعم «النازيين الجدد» في أوكرانيا ليتصاعد بذلك خلاف بدأ عندما زعم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أدولف هتلر من أصول يهودية.

وندد زعماء عدة دول غربية بتصريحات لافروف الذي سُئل: كيف يمكن لروسيا أن تحقق هدفها المعلن بتخليص أوكرانيا من النازيين بينما الرئيس فولوديمير زيلينسكي نفسه يهودي؟ واتهم زيلينسكي، روسيا بنسيان دروس الحرب العالمية الثانية. وقالت «الخارجية» الروسية في بيان: إن «تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد متعارضة مع التاريخ، وتفسر بدرجة كبيرة سبب دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية لنظام النازيين الجدد في كييف». وأكدت موسكو مجدداً وجهة نظر لافروف بأن كون زيلينسكي من أصل يهودي لا يمنع أن يكون النازيون الجدد يحكمون أوكرانيا. وقالت في بيان: «مناهضة السامية في الحياة اليومية وفي السياسة لم تتوقف، بل على العكس يجري تغذيتها في أوكرانيا».