مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون السبت



يتسلم إيمانويل ماكرون السبت منصبه رئيساً لفرنسا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل، كما علمت وكالة فرانس برس من مصادر في الرئاسة الفرنسية الثلاثاء.وسيكون الاحتفال الذي يفترض أن يبدأ عند الساعة 11 صباحا في قاعة الاحتفالات في قصر الإليزيه، "رصينا" و"متوافقا مع مبادئ الجمهورية".

وبحسب البروتوكول المتبع خلال حفلات التنصيب السابقة، يفترض أن يبدأ الحدث بإعلان النتائج الرسمية للانتخابات من قبل رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس.

وحصل إيمانويل ماكرون على 58,55 في المئة من الأصوات في الجولة الثانية متفوقا على مارين لوبن التي حصلت على 41,45 في المئة من الأصوات.

وبعد ذلك، يتسلم ماكرون وسام جوقة الشرف الأرفع ثم يلقي كلمة أمام الشخصيات المدعوة بمن فيهم رئيسا مجلسي البرلمان ريشار فيران (الجمعية الوطنية) وجيرار لارشيه (مجلس الشيوخ).

وعند الظهر، يستعرض ماكرون القوات في حدائق الإليزيه مع إطلاق المدافع كتحية وعزف أوركسترا الحرس الجمهوري النشيد الوطني.