المفوضية الأوروبية تقترح مشاركة أكبر لبيانات الاتحاد الأوروبي الصحية



اقترحت المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة، اليوم الثلاثاء، لتحسين الوصول إلى بيانات الصحة في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي، بأسلوب مستوحى من الاستخدام واسع النطاق لشهادات لقاحات «كوفيد - 19» الرقمية في التكتل. وقالت ستيلا كرياكيديس مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي في ستراسبورج: "أظهرت لنا جائحة (كوفيد - 19) أهمية الأدوات الرقمية وكيفية تحسينها حقاً لرعاية المرضى".

وبموجب ما يطلق عليه "مساحة البيانات الصحية الأوروبية" سيتم مشاركة المعلومات الطبية، مثل نتائج الفحوص والوصفات الطبية والتاريخ الطبي بسهولة أكبر بين مقدمي الرعاية الصحية والممارسين العامين في ذات الدولة وعبر الحدود بعد الحصول على إذن المريض.

ذكر نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس أنه «كلما زادت بياناتنا الصحية، كان التشخيص أفضل وزادت إمكانية الحصول على المزيد من العلاجات للأمراض المستعصية مثل السرطان والزهايمر".

وستدخل المفوضية الآن مفاوضات جديدة مع البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ليدخل التشريع حيز التنفيذ.