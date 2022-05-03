العراق يحبط عملية سرقات وتهريب للنفط جنوبي البلاد

أحبط الأمن العراقي، اليوم، عملية تهريب وسرقة للنفط الخام من خط أنابيب نقل النفط الخام أقصى جنوبي البلاد.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن جهاز الاستخبارات العسكري العراقي أحبط عملية سرقة للنفط الخام من الأنبوب الناقل للنفط بين محافظتي ميسان والبصرة جنوبي البلاد، وضبط صهريجاً للنفط الخام المسروق بعد مطاردة عصابات التهريب المختصة بسرقة النفط والعبث بالأنابيب الناقلة للنفط الخام.

وأوضح البيان أن عملية السرقة تتم من خلال إحداث ثقب بالأنبوب المار في منطقة العزير بمحافظة ميسان، وسحب النفط إلى داخل صهريج معد لهذا الغرض متوقف بالقرب من مسار الأنبوب.

وتابع أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط الصهريج الذي كان محملاً بالنفط المسروق وبصحبته السائق وأحد الأشخاص وتم اقتيادهم للتحقيق.