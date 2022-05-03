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الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على النفط والبنوك في روسيا
الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على النفط والبنوك في روسيا
3 مايو 2022 19:44

 قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط الروسي والمزيد من البنوك الروسية والمسؤولين عن المعلومات المضللة. تأتي العقوبات رداً على الهجوم الروسي لأوكرانيا.وأضاف بوريل على "تويتر": "نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط (الروسية)".
وقال إن مقترحات المفوضية الأوروبية ستقدم إلى الدول الأعضاء في التكتل والبالغ عددها 27 دولة للموافقة عليها.
وقال مسؤولون، إن من المتوقع أن تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العقوبات المقترحة، غدا الأربعاء، والتي ستشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام.

 

المصدر: رويترز
الاتحاد الأوروبي
روسيا
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