إجلاء 100 شخص من ماريوبول في أوكرانيا

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا أوسنات لوبراني، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة نجحت في إجلاء 100 شخص من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، وأضافت أن معظمهم وصل إلى مدينة زابوريجيا حيث يتلقون المساعدات الإنسانية.

وذكرت لوبراني في بيان أرسلته للصحفيين: «بفضل العملية، تمكن 100 رجل وامرأة وطفل ومسن أخيراً من مغادرة الخنادق تحت مصنع آزوفستال ورؤية ضوء النهار بعد شهرين».

وأصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي شاركت أيضاً في عملية الإجلاء بياناً موازياً قالت فيه إن نحو مئة شخص من منطقة المصنع في ماريوبول وصلوا إلى زابوريجيا اليوم الثلاثاء، وأضافت أن بعضهم جرحى.