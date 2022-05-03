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النمسا تدعو لإعادة التفكير في عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي
النمسا تدعو لإعادة التفكير في عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي
3 مايو 2022 17:46

 قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرج إن الحرب في أوكرانيا يجب أن تدفع لإعادة التفكير في عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وقال لصحيفة فايننشال تايمز إنه يتعين على الكتلة الأوروبية دراسة منح دول مثل أوكرانيا ومولدوفا إمكانية الانضمام السريع «لأجزاء من السوق المشتركة» ومؤسسات أوروبية معينة، كعملية انتقالية نحو العضوية الكاملة.
وهذا سوف يشمل أيضاً المشاركة في كيانات صنع القرار الرسمية.
 وقال في الحوار الذي نُشر اليوم الثلاثاء:«توسيع الاتحاد الأوروبي ليس توجهاً قانونياً وبيروقراطياً، ولكن أداة جيو استراتيجية».
وأضاف أنه يجب النظر إلى دول مثل ألبانيا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا بصورة مساوية لأوكرانيا عندما يتعلق الأمر بطموحات الانضمام للاتحاد.
وأكد «علينا أن نضمهم جميعاً في أوروبا، وفي الغرب».

 

المصدر: د ب أ
النمسا
الاتحاد الأوروبي
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