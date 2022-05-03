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وفاة 25 شخص في الهند بسبب الحرارة الشديدة
وفاة 25 شخص في الهند بسبب الحرارة الشديدة
3 مايو 2022 17:05

سجلت ولاية ماهاراشترا في غرب الهند 25 وفاة نتيجة ضربة شمس منذ نهاية مارس، وهي أعلى حصيلة خلال السنوات الخمس الماضية، مع احتمال وقوع مزيد من الوفيات في أماكن أخرى بالبلاد التي تجاوزت فيها الحرارة 40 درجة مئوية.
وربط العلماء البداية المبكرة لصيف شديد الحرارة بتغير المناخ، وقالوا إن أكثر من مليار شخص في الهند وباكستان كانوا عرضة بشكل ما للحرارة الشديدة.
ومع توقع عدم سقوط أمطار موسمية باردة قبل الشهر المقبل والانقطاع المتكرر للكهرباء في بعض الأجزاء من الهند لن ينعم حتى السكان القادرون على تحمل أعباء المكيفات الهوائية بالكثير من الراحة خلال الأسابيع المقبلة.
وحدثت معظم الوفيات في ماهاراشترا بالمناطق الريفية في الولاية الأكثر ثراء بالهند.
وقال مسؤول بقطاع الصحة في ماهاراشترا لرويترز «هذه وفيات يشتبه في حدوثها بسبب ضربة شمس».
والهند هي ثاني أكبر منتج للقمح بالعالم، لكن من المتوقع أن تقلص الحرارة محصول هذا العام بعد خمس سنوات متتالية من المحاصيل القياسية.

 

المصدر: رويترز
الهند
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